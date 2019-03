Zwetende boomlijken zijn goed voor de biodiversiteit

In de Strubben-Kniphorstbosch laat Arnout-Jan Rossenaar, ecoloog bij Staatsbosbeheer, zien wat er leeft op zo'n dode boom. "Die dode, verteerde boomstammen noemen we zwetende boomlijken. Hier is een bijzonder mos op verschenen, het krulbladmos. Een zeldzame soort in Drenthe die alleen leeft op liggende, dode boomstammen.""Als je het zo bekijkt, is het maar een klein ding. Maar onder de microscoop zie je hoe mooi dit mos is, met tweetoppig en gekruld blad. Het is echt een mosje voor de liefhebber", vertelt Rossenaar. Het mos werd pas in 1953 ontdekt en komt op slechts drie plekken in Drenthe voor.Mossen zijn verdeel in drie grote groepen of stammen; de levermossen, de bladmossen en de hauwmossen. Het krulbladmos is een levermos. Er zijn zo'n tienduizend verschillende soorten levermossen, allemaal klein van stuk en vaak met een voorkeur voor vochtige plekken.Voordat het krulbadmos zich laat zien, groeien er andere mossen op de boomlijken. "Eerst bedekken bladmossen zoals het klauwtjesmos en gewoon haarmos de boom en pakken deze helemaal in", aldus Rossenaar.Maar ook insecten en vogels hebben baat bij de dode bomen. Insecten schuilen in de stronken, eten ervan en leggen hun eitjes erin. Vogels eten de insectenlarven op. Zo houdt een dode boom allerlei dieren in leven.