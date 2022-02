Verdachte in dakkofferzaak voorlopig verdacht van moord of doodslag

De Assenaar die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Hongaarse vrouw wordt voorlopig moord dan wel doodslag ten laste gelegd. Ook wordt hij verdacht van het wegmaken van het lichaam van de vrouw.

Hoe de 37-jarige vrouw om het leven is gebracht, wil het Openbaar Ministerie (OM) niet zeggen. De man heeft tijdens verhoren bij de politie verklaard dat hij betrokken is bij de dood van de Hongaarse. Het OM wil niet kwijt of hij ook heeft aangegeven dat hij de vrouw gedood heeft.

Inmiddels is wel duidelijk dat de vrouw om het leven is gebracht. Volgens het OM zijn de man en de vrouw ex-geliefden van elkaar. Gisteren heeft de rechter-commissaris besloten dat de man 90 dagen langer blijft vast zitten.

Het lichaam van de vrouw werd op maandag 7 februari gevonden in een dakkoffer. Die was in het weekend ervoor in het Oranjekanaal bij Orvelte gegooid. De Assenaar werd enkele dagen later aangehouden.