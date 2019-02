Eerste landelijke mollentelling van start

Verrassing: inwoner van Oosteinde vangt zeldzame witte mol

Mollen komen in het hele land voor, behalve op de waddeneilanden. En midden op de Veluwe zijn een paar plekken waar geen mollen zitten. Toch is er maar weinig over de soort bekend: hoeveel zijn het er en worden het er meer of minder, dat weet eigenlijk niemand.Mollen hebben wel duidelijke voorkeuren: ze houden van grond die niet te zanderig, te nat of te zuur is. Op gladde weilanden met alleen maar Engels raaigras zie je vaak geen enkele molshoop. Blijkbaar zijn dit soort graslanden minder geschikt voor mollen. Maar boeren zetten ook professionele mollenbestrijders in omdat ze geen aarde in hun gras willen.Molshopen zijn het simpelst te tellen. Als je een stuk grond met mollen hebt, zie je vaak duidelijk de verschillende territoria. Elke mol heeft z´n eigen stukje weiland en dat verdedigt hij tegen andere mollen. Vaak zie je een groepje molshopen en mollengangen bij elkaar, dan weer een stukje zonder en dan weer een stukje met molshopen. Dat zijn de verschillende territoria.Waarnemingen kun je doorgeven via waarneming.nl onder de naam Talpa europaea. Talpa is de wetenschappelijke naam van de mollenfamilie. John de Mol heeft die naam gebruikt voor zijn televisiebedrijf.Een mol leeft onder de grond. Het zijn uitstekende gravers. Ze kunnen een tunnelstelsel aanleggen van wel 60 meter lang. Als ze tunnels graven, halen ze snelheden van tien meter per uur. Mollen kruipen net zo makkelijk vooruit als achteruit en het zijn goede zwemmers.Mollen eten vooral wormen maar ook spinnetjes en kevers die in hun gangen vallen. Ze moeten heel veel eten, ze eten per dag de helft van hun lichaamsgewicht op. In het najaar leggen ze voorraden wormen aan. Mollen zijn erg op zichzelf; alleen in het voorjaar, als ze seksueel actief zijn, ontmoeten mannetjes en vrouwtjes elkaar.Vooral in de winter en in het voorjaar maken mollen molshopen. Eigenlijk krijg je een mol dan alleen weg als je hem vangt met een klem. Omdat mollen territoriale beesten zijn, schiet dat niet op als je naast een gebied woont waar veel mollen zitten. Dan zit er zo weer eentje in je tuin.De speciale piep-apparaatjes die tegen mollen verkocht worden, werken niet. Een mol levend vangen is ook heel moeilijk; je moet dan elke twee uur een vangkooi controleren anders gaat hij alsnog dood van de honger en de stress. Je kunt ze ook laten zitten als je niet zo gesteld bent op een glad gazon. Als je een natuurtuin hebt dan zijn molshopen juist heel geschikt als kiemplek voor planten.Nee! Er zijn ook witte mollen. Mollen hebben doorgaans een zwarte vacht. Witte mollen zijn albino-mollen. Deze dieren maken geen pigment aan en zijn daardoor wit.