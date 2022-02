De situatie in Oekraïne is zo ernstig dat ook in Nederland militaire verplaatsingen zichtbaar zullen zijn, zei premier Mark Rutte vandaag. Mogelijk heeft dat ook consequenties voor militair materieel van de kazernes in Havelte en Assen.

De oplettende kijker zag vanmiddag zulk materieel staan op het station in Steenwijk. Zo stonden er infanterievoertuigen, trucks en verkenningsvoertuigen op een treinstel. Maar die hebben niets te maken met de verplaatsingen waar Rutte het over had. "De militaire verplaatsing is nu nog niet aan de orde", zegt Roel van de Wiel, woordvoerder van 11 Luchtmobiele Brigade.

Volgens hem is het toeval dat die voertuigen vandaag op de trein staan. Ze zijn bedoeld voor een oefening in Duitsland, zo zegt de woordvoerder. Overigens gebeurt dit drie keer per jaar.

Duitsland