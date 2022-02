Geen bezwaren tegen komst Medisch Centrum Erica

Bij groen licht wordt een definitief bestemmingsplan gemaakt, dat nog eens anderhalf maand ter inzage beschikbaar is. Als er in die periode wederom geen bezwaren binnenkomen, wordt het plan onherroepelijk en kan de nieuwbouw beginnen.

Het Medisch Centrum gaat onderdak bieden aan Huisartsenpraktijk Eisenga & Poorts, Fysiotherapie Hemel en Apotheek Erica. Zij zijn momenteel gevestigd op verschillende plekken in het dorp.

Garage Hindriks staat sinds januari leeg. In 2018 werd bekend dat de garagehouder plannen had om te stoppen met zijn bedrijf. Aanvankelijk zou het pand plaatsmaken voor vier woningen en veertien garageboxen en uiteindelijk kwam het gezamenlijke initiatief van de huisartsen, de apotheek en fysiotherapiepraktijk in beeld.