'Vanaf morgen ben ik fulltime supporter van FC Emmen'

Vanochtend had Beekman nog een bespreking over de halfjaarcijfers. "En ik heb van 16.00 tot 18.00 uur nog een managementoverleg. En dan is het klaar." Dan trekt Beekman de deur van zijn kantoor achter zich dicht.Sentimenteel wordt hij er niet van. "Ik had deze beslissing al eerder genomen, dus dan werk je er ook wel naartoe." Beekman is al langer directeur dan hij eigenlijk van plan was. Nu er veel beslist moet worden over de toekomst, houdt hij het voor gezien. "Als je er te veel bij betrokken bent en je neemt beslissingen, dan moet je ook bijtekenen."En dat wilde Beekman niet. "Ik wil de nieuwe directeur niet in de weg lopen. Ik wil geen beslissingen nemen waar mijn opvolger dan mee moet werken. Dus ik denk dat het een goed moment is om te stoppen."Vragen naar het hoogtepunt van Beekman in zijn zesjarige carrière bij de club is alsof je een gigantische open deur intrapt. Dat hoogtepunt is natuurlijk de promotie van FC Emmen naar de eredivisie. Na thuis 0-0 te hebben gespeeld tegen Sparta, werd de return in Rotterdam met 3-1 gewonnen."20 mei 2018. De promotie is waarom wij er in 2013 mee begonnen", vertelt de aftredend directeur. "We wilden de club sportief, economisch en maatschappelijk anders neerzetten. Er is altijd maar één doel geweest: promoveren. Je bent met voetbal bezig, en dus wil je het hoogst haalbare halen."Beekman is naar eigen zeggen trots. Niet alleen op de spelers en trainers, maar op iedereen. "Ook op het management, de mensen van kantoor, de vrijwilligers, sponsoren en de supporters", somt Beekman op. "Dát maakt de club. Zoveel mensen zijn achter de club gaan staan."Waar hoogtepunten zijn, zijn ook altijd dieptepunten. "We hebben een aantal sterfgevallen gehad binnen de club", vertelt Beekman. Vlak na de promotie overleed de vader van trainer Dick Lukkien. In januari verliet voorzitter Ronald Lubbers vroegtijdig het trainingskamp, omdat zijn moeder stierf. "En afgelopen week overleed de broer van onze keeper, Kjell Scherpen. Dat zijn moeilijke momenten."En juist bij zulke trieste gebeurtenissen, zie je volgens Beekman de warmte van de club. "Het is prachtig om te zien hoe iedereen dan steun aan elkaar geeft. Het geeft dan ook kracht. Er is verbondenheid."Beekman verlaat de club met een goed gevoel. FC Emmen presteert prima in de eredivisie. De scheidend directeur is er dan ook van overtuigd dat de club zich weet te handhaven. "En de club kan ook verder bouwen aan de toekomst. We moeten naar een nieuw stadion, en we moeten naar een nieuwe ondergrond kijken."FC Emmen staat er volgens Beekman goed voor. "We kunnen een mooie eredivisieclub worden", denkt hij. "Als iedereen er in Drenthe achter gaat staan, kunnen er mooie dingen gebeuren in de toekomst."Vanaf morgen is Beekman fulltime supporter. "Ik ga zondag naar Rotterdam." FC Emmen speelt dan in De Kuip tegen Feyenoord. Beekman gaat alleen niet mee met de partybus van de Brigata Fanatico, de harde kern. "Nee, dat is mij iets te ver", lacht hij.Beekman is er bij alle komende thuiswedstrijden sowieso bij. "En een paar uitwedstrijden pak ik ook wel mee", zegt hij. "Ik was al supporter, maar als je er zes jaar hebt gewerkt leef je enorm mee en gaat het rood-witte bloed wel in je aderen zitten."Alleen nu moet hij voortaan gewoon een kaartje kopen, net als de rest. "Maar dat is geen probleem hoor, ik weet waar ik moet zijn."