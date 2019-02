Brandweer haalt vrouw (86) van balkon vanwege 'altijd kapotte' lift

Henny Gebben-Siepel was op weg naar de crematie van haar broer toen de lift het niet meer deed. Haar dochter zag geen andere optie dan de brandweer in te schakelen.Het is volgens de oudere dame verre van de eerste keer dat de lift in het gebouw aan de Noorderstraat het niet doet. "Hij is meer stuk dan niet. De ene week doet de lift het wel, dan een hele week weer niet", zegt Gebben-Siepel.Met name voor oudere bewoners als mevrouw Gebben-Siepel is het een groot probleem wanneer de lift het niet doet. Volgens dochter Margriet Gebben kan haar moeder dan niet meer uit haar huis komen. "Elke dag loopt ze even Emmen in, om in beweging te blijven. Maar soms kan ze er een week niet uit. Het kan zo niet langer."Ondanks dat mevrouw Gebben-Siepel al langer dan dertig jaar op dezelfde plek woont, ziet haar familie geen andere uitweg dan een nieuw huisje te zoeken. "Het is lastig om een andere plek te vinden. We zijn met de eigenaar van de flat aan het hakketakken, maar niemand doet iets. Ik word er heel boos van", aldus de dochter.Dankzij de brandweer kon de vrouw alsnog naar de crematie. Gebben-Siepel: "Daar heb ik niets op aan te merken: ze kwamen om me heen staan en hielden me goed vast. Die brandweer krijgt wat lekkers, dat hebben ze wel verdiend."