Verrassend zilver Roy Eefting op scratch bij het WK baanwielrennen

De scratch is een onderdeel bij het baanwielrennen waarbij diegene die als eerste, aan het einde van de 60 ronden, de eindstreep passeert de wedstrijd wint.Veel renners probeerden een ronde voorsprong te nemen maar niemand kreeg een ronde voorsprong. Eefting keek de kat uit de boom en bemoeide zich in de eerste helft van de scratch niet met de koers.De beslissing leek tien ronden voor het einde te vallen. De Portugees Rui Oliveira nam een halve ronde voorsprong en leek op weg naar het goud. Maar in de laatste ronde werd hij achterhaald door Welsford, die Eefting kansloos liet in de sprint. De Nieuw-Zeelander Thomas Sexton legde beslag op het brons.