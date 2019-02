Landbouw Vakbeurs vertrekt uit Assen

De beurs werd sinds 2008 in de Drentse hoofdstad georganiseerd en trok honderden deelnemers uit heel Noord-Nederland.Organisator Gerard Stamsnijder laat weten dat het verplaatsen van de beurs 'een optelsom van bedreigingen en kansen', is. "In Assen was er geen verdere groei mogelijk. Voor het huisvesten van de beurs in de TT Hall moest deze al tegen hoge kosten uitgebreid worden. Daarnaast waren er parkeerproblemen", zegt Stamsnijder.Ook wilden de andere organisatoren volgens Stamsnijder te veel invloed hebben. "De andere partijen wilden een dusdanige invloed hebben, dat de onafhankelijkheid in het geding zou komen." Verder ziet de organisator in Groningen meer mogelijkheden, omdat bij Martiniplaza congressen kunnen worden gehouden en de stad volgens hem een bruisender uitgaansleven heeft dan Assen.Directeur van Expo Assen Toni Denneboom zegt dat de samenwerking met Stamsnijder is beëindigd omdat er nog een 'forse vordering' bij laatstgenoemde ligt. "Zo lang er een vordering ligt hebben we besloten niet meer samen te werken. Het is zijn goed recht om op een andere locatie verder te gaan", zegt Denneboom.Stamsnijder ontkend nog een fors bedrag te moeten betalen, maar erkent wel dat onenigheid over de financiën één van de redenen is om zijn Landbouw Vakbeurs naar Groningen te verplaatsen.In Assen is er volgens directeur Denneboom geen man overboord. Expo Assen gaat eind dit jaar namelijk zelf een andere landbouwbeurs organiseren, in samenwerking met branchevereniging Fedecom. Die landbouwbeurs, AgroTechniek Assen, is van 18 tot en met 20 december.