Stichting Assen voor Oekraïne: 'Hulp bieden op dit moment lastig'

Sinds gisterochtend vroeg voert Rusland aanvallen uit op Oekraïne. Inwoners van Drenthe die banden hebben met Oekraïners hebben geschokt gereageerd op de invasie, zoals Thijs Sander. Hij is voorzitter van de stichting Assen voor Oekraïne, die zich inzet voor de armste bevolkingsgroepen in het land.

Sander heeft gisteren contact gehad met bekenden in het door Rusland onder vuur genomen Oekraïne. "Ze zijn vooral heel erg geschokt, ze hadden dit echt niet verwacht. Het is een heel rare gewaarwording om 's ochtends wakker te worden en dan te beseffen: nu is het oorlog", vertelt Sander. "Bovendien hadden ze gedacht dat als Rusland tóch toe zou slaan, het alleen in het oosten zou zijn. Maar nu zijn de aanvallen in heel Oekraïne."

'Proberen weg te komen bij het geweld'

De mensen waar Sander met zijn stichting contact mee heeft, wonen in het uiterste westen van Oekraïne. "Het is een gigantisch land, maar men maakt zich zeker zorgen wat er nog gaat komen. Mensen willen zo veel mogelijk levensmiddelen, benzine en medicijnen inslaan. En daarna hopen ze ver bij het geweld weg te komen. In het westen proberen ze de grens met Hongarije over te komen om zichzelf zo in veiligheid te brengen."

Sander wil juist in deze oorlogssituatie graag hulp bieden, maar loopt met zijn stichting tegen een muur aan. "Het is op dit moment nog lastig. De grenzen zitten dicht en hulpgoederen kunnen we dus niet sturen. En ook de banken zijn gesloten en de pinautomaten zijn leeg. Geld inzamelen heeft geen zin als ze het toch niet op kunnen nemen."