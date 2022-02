Coevorden trekt de knip voor gezonde initiatieven in de gemeente

Als het aan wethouder Joop Brink ligt, mogen de subsidieaanvragen zich in een rap tempo opstapelen. "Er is al heel veel moois met hulp van deze subsidie tot stand gekomen en dat willen we dit jaar graag verder uitbreiden", zegt hij.

Vorig jaar waren er volgens de gemeente bijna 25 gezonde initiatieven die konden rekenen op financiële steun. Zo konden onder meer beweegprojecten voor ouderen, activiteiten van korfbalvereniging Korvesta en Bosbad Noord-Sleen, de organisatie van de Wildman Run in Sleen en schooltennis voor scholen in Dalen, Coevorden, Wachtum en Dalerveen op een tegemoetkoming rekenen.

De subsidieregeling komt voort uit het beleid 'Samen voor een gezonder Coevorden' en het Sport- en preventieakkoord 'Gezond Coevorden'. Een voorwaarde voor het aanvragen van de subsidie is wel dat het initiatief partner is van dit sport- en preventieakkoord. Het doel daarvan is uiteindelijk dat de activiteit een structurele bijdrage heeft op de gezondheid van de inwoners in de gemeente Coevorden.