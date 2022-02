Geen overheidssteun voor Airport Eelde: 'Doen we al jaren niet meer'

Volgens directeur Meiltje de Groot van GAE, de ondertekenaar van de advertentie, speelt het vliegveld een belangrijke rol bij de verduurzaming van de luchtvaart als demonstratie- en testlocatie voor bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Ze pleit daarom voor een structurele plaats van het vliegveld in de toekomst van de duurzame luchtvaart in Nederland.

Op een financiële bijdrage uit Den Haag hoeft de Drentse luchthaven dan ook niet te rekenen. "Het is voor mij geen automatisme dat we als Rijk financieel over de brug gaan komen. Dat doen we al vele jaren niet meer", aldus Harbers.