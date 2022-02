Derde girafje binnen een jaar geboren in Wildlands

Dierentuin Wildlands in Emmen heeft het derde girafje in een jaar tijd mogen verwelkomen. Vanmiddag rond 15.00 uur werd het kleintje geboren.

"Dit was voor mij heel uniek. Het was de eerste keer dat ik heb mogen zien hoe een giraffe ging bevallen", zegt dierenverzorger Marit Lutke. "Het is een heel speciale ervaring. Het lijkt allemaal heel goed te zijn gegaan."

Het geslacht van de jonge giraffe is nog niet bekend. "Dat weten we als de dierenarts langskomt", aldus Lutke. "Als het geslacht duidelijk is, gaan we met elkaar in beraad over de naam."