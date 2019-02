Stationshuiskamer en toiletten voor Drentse treinreizigers

De Stationshuiskamer die Emmen dit jaar krijgt is vergelijkbaar met die in Assen, die met de bouw van het nieuwe station in 2018 al geopend is. Ook in Hoogeveen en Meppel is al een Stationshuiskamer.De medewerkers van de voormalige Kiosk worden gastvrouwen en gastheren van de Stationshuiskamer en vormen een belangrijk aanspreekpunt voor de reiziger. Reizigers kunnen hier rustig zitten, er is Wifi, de actuele reisinformatie is er in beeld en er is de mogelijkheid om iets te eten of drinken.Op de stations Beilen en Coevorden worden in 2020 of 2021 toiletten neergezet. Voor het gebruik hiervan moet wel betaald worden. Dat kan contactloos met de pinpas.