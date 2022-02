Pomphouders kijken terug op absurde dag: 'Nog nooit zo erg meegemaakt'

De drukte bij de tankstations van onder meer Fieten Olie is een logisch gevolg van de oorlog in Oekraïne. Uitbaters van meerdere tankstations hebben inmiddels alarm geslagen over de benzineprijzen die in rap tempo stijgen. Omdat er in Nederland ook nog erg veel belasting wordt geheven over brandstof, lopen de prijzen steeds verder uit de pas met die in onze buurlanden, waarschuwt de Belangenvereniging Tankstations (BETA).