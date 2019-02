Oude en jonge penvrienden ontmoeten elkaar

Zeven bewoners ontvingen in oktober de eerste brief van een groepje leerlingen. Mevrouw Schut van 91 jaar is er een van. Ze vindt het prachtig om op deze manier contact te hebben met de jongeren: "Ik speel af en toe Rummikub, maar veel meer doen we hier niet. Dan is het leuk om toch nog iets te doen."Het project is een idee van Nederlands docent Angelique Mulder. "De leerlingen zijn zelf heel enthousiast. Elke week vraagt er wel iemand of we alweer een brief terug hebben. Ze vinden het leuk dat ze met echte mensen contact hebben, in plaats van een opdracht uit het boek te maken."Mulder merkte op dat de jeugd van tegenwoordig niet meer regelmatig met pen en papier schrijft. "Zelfs het handschrift gaat achteruit, haha. Toen dacht ik: hoe kan ik ze goede zinnen leren schrijven en bedacht ik dit project."Iris, Liza, Bluma en Ilse zijn de penvriendinnen van mevrouw Schut. "We vinden het erg leuk om op deze manier contact te hebben en om zo meer over het leven van mevrouw Schut te weten te komen", vertelt Ilse. "Ik hoop dat we hiermee doorgaan, ook al stopt het schoolproject nu."