Drietal woninginbraken in Gieten 'terwijl je gewoon boven ligt te slapen'

"Het is een heel naar idee dat iemand zomaar je huis binnenkomt en dingen overhoop haalt terwijl je gewoon boven ligt te slapen. Waarschijnlijk gebeurde het in de vroege ochtend, want de gestolen telefoon was rond 06.30 uur op het busstation in Gieten, dat was te zien via Find My iPhone. Daarna is er rond 07.15 uur geld gepind met het gestolen pasje op het station in Emmen", aldus de bewoner van een van de woningen waar werd ingebroken.