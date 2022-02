Kees Huizinga tussen hoop en vrees in Oekraïne: 'Er moet geen paniek ontstaan'

Het kan verkeren, moet agrariër Kees Huizinga gedacht hebben. De uit Emmen afkomstige Huizinga woont en werkt alweer twintig jaar in Oekraïne, waar hij bedrijf houdt vanuit Kischenci. Het is een plek die nog niet ten prooi is gevallen aan Russische aanvallen, maar Huizinga is op zijn hoede. Want de wereld ziet er alweer heel anders uit dan ruim 24 uur geleden.

Op ongeveer twee uur rijden ten zuiden van de Oekraïnse hoofdstad Kiev en 600 kilometer van het gebied waar Russische troepen Oekraïne in haar greep proberen te houden, leek Huizinga zich aanvankelijk niet zo druk te maken. "In het westen van Oekraïne gaat niks gebeuren", zei hij gisteren tegenover RTV Drenthe. Maar de lukrake aanvallen van Russische troepen in de afgelopen 24 uur hebben hem inmiddels wel doen besluiten om moeilijke knopen door te hakken.

Want terwijl Huizinga zo goed en zo kwaad als het kan zijn bedrijfserf van 15.000 hectare met 2.000 melkkoeien en 400 medewerkers bewaakt, heeft hij besloten om zijn gezin elders veilig onder te brengen. "Zij zijn afgereisd naar Roemenië", vertelt hij via een telefoonverbinding die piept en kraakt. Als Huizinga gevraagd wordt of het moeilijk was om zich van zijn gezin te scheiden, is het even stil. "Dit is nu de beste beslissing, denk ik. Ze zijn daar bij vrienden in goede handen", klinkt het.

Lichaam op straat

Eerder op de dag stuurt de melkveehouder twee filmpjes door die zijn gemaakt vanuit het dertig kilometer verderop gelegen Uman. Op de beelden zijn verwoeste gebouwen te zien, klinken harde knallen, is te zien hoe ruiten uit auto's zijn gesprongen en lijkt zelfs een lichaam naast een fiets op straat te liggen, bedekt met een zeil. Van de beelden, die Huizinga doorgestuurd kreeg, is de angst op straat af te lezen. "Dit is een situatie waarvan ik niet had gedacht dat het ooit zover zou komen. Het is absurd en niet te bevatten", zegt hij, refererend aan de Russische invallen.

"Wij zitten niet op een strategisch punt", zegt Huizinga, daarmee hoop puttend dat zijn bedrijf, medewerkers en dieren gevrijwaard blijven van bombardementen. "Ik heb de knallen zelf nog niet gehoord, maar de deuren trillen hier soms wel in de deurposten", zegt hij. Huizinga lijkt zijn hoofd ondanks de situatie in Oekraïne koel te kunnen houden, want zijn verantwoordelijkgevoel is groot. "Er moet geen paniek ontstaan en ik doe mijn uiterste best om mijn werknemers rustig te houden", vertelt hij. Een deel van zijn werknemers zal hij moeten afstaan: zij vervullen hun militaire dienstplicht om het land te verdedigen. "Om hoeveel mensen dat gaat? Ik heb daar nog geen zicht op."

Vertrouwen