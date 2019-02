Komst Mexicaanse kunst Frida Kahlo naar Assen officieel bezegeld

Volgens directeur Harry Tupan kan er, nu de officiële handtekening is gezet onder de samenwerking, niets meer misgaan met de komst van de bijzondere schilderkunst naar Assen in 2021. "Het ziet er allemaal heel gunstig uit,", zegt Tupan.De museumdirecteur en conservator Annemiek Rens voeren deze week in Mexico de laatste gesprekken over wat er in 2021 aan kunst naar het museum in Assen komt voor de grote Frida-tentoonstelling. "We hebben getekend met het Museo Dolore Almedo, en bezoeken ook allerlei andere belangrijke collecties, om te zien of er nog meer is wat we naar Assen kunnen halen."Het museum in Mexico-city, waarmee het Drents Museum samenwerkt, heeft één van de grootste collecties met werk van Frida Kahlo (1907-1954). De schilderijen van de Mexicaanse zijn wereldberoemd.Als jong meisje kreeg ze polio, waardoor ze een afwijking had aan haar benen. Later was ze betrokken bij een ernstig busongeluk, waardoor ze altijd veel pijn had en bedlegerig werd. Ze liet uiteindelijk een grote spiegel boven haar bed in het plafond maken, wat leidde tot haar bekende zelfportretten. De liefde voor de kunst en voor haar man, de kunstenaar Diego Rivera, gaf haar kracht om door te gaan.Voor Harry Tupan van het Drents Museum is de komst van Frida Kahlo's werk naar Assen 'een droom die uitkomt'. "Het was heel erg moeilijk om dit hier naartoe te halen. Het stond al tien jaar op mijn lijstje, maar het kwam er steeds maar niet van. Haar werk is internationaal zo gewild, dat de collectie telkens de wereld over reist. Zo is Frida Kahlo nu te zien in het Brooklyn Museum in New York, en daarvoor in het Victoria en Albert Museum in Londen", aldus Tupan.Volgens Harry Tupan staat Frida Kahlo symbool voor de kracht van de vrouw. "Zij heeft zichzelf als heel sterke vrouw gepositioneerd, ondanks haar lichamelijke gebreken. Ze was overtuigd communiste, streed tegen armoede onder de plattelandsbevolking. En haar doorgroeiende wenkbrauwen tot op de neus, dat is wel haar persoonlijke handelsmerk. Daardoor zijn haar zelfportretten zeer herkenbaar. Iconisch zelfs."Behalve een deel van de collectie van schilderijen van Frida Kahlo uit het Mexicaanse museum, krijgt het Drents Museum ook van particulieren schilderwerk in bruikleen. Behalve haar kunstwerken, komen ook persoonlijke spullen van haar naar Assen. "We krijgen originele kleding, haar lipsticks en nagellak, en andere privédingen die bewaard zijn gebleven. We kunnen daardoor straks in de tentoonstelling ook een heel persoonlijk beeld van haar geven, naast haar artistieke ontwikkeling als kunstenaar", besluit Tupan.De Mexicaanse schilderkunst is in 2021 te zien van maart tot juni. Het wordt de zesde in de serie. De serie begon in 2012 met de, en de laatste was. Vanaf juni dit jaar komt er Italiaanse schilderkunst naar Assen met de tentoonstelling Sprezzatura