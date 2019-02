'Jeugdhulpverlening in Midden-Drenthe moet beter'

In de gemeente Midden-Drenthe wordt, in vergelijking met andere Nederlandse gemeentes, relatief veel gebruik gemaakt van jeugdhulp. Dat blijkt uit een rapport dat is uitgevoerd in opdracht van de Rekenkamercommissie in die gemeente.

Waarom dit verschil ten opzichte van andere gemeente zo groot is, kan niet met de door de gemeente verzamelde gegevens worden verklaard. Dat staat in het rapport 'Jeugdhulp'.Uit het onderzoek blijkt ook dat er een tegenstrijdigheid is tussen de doenersmentaliteit van de zorgverleners enerzijds en een afwachtende houding op beleidsmatig en strategisch niveau binnen de organisatie van Midden-Drenthe anderzijds.Volgens de uitvoerders van de Jeugdhulp, zoals Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en de huisartsen, komt dit doordat de gemeente weinig tot geen kaders heeft gegeven sinds de Jeugdhulp in 2015 van het Rijk overgedragen werd aan de gemeenten.De Rekenkamer geeft in het rapport een aantal tips aan het College om de huidige situatie in het Jeugdhulpprogramma van de gemeente te verbeteren. Hierbij kun je denken aan het actualiseren van het jeugdhulpbeleid en het formuleren van concrete doelstellingen. Ook de aansturing van het Centrum Jeugd en Gezin zou beter kunnen. Daarnaast adviseert de Rekenkamer om de samenwerking met huisartsen te verbeteren.In een eerste reactie laat het College weten zich te herkennen in de aanbevelingen die de Rekenkamer doet. Op een flink aantal punten is al actie ondernomen en zijn verbeteringen in gang gezet.