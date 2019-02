Meppel wil niet garant staan voor blaashal Nijeveen

In sporthal De Eendracht is te weinig zaalruimte beschikbaar om alle sportverenigingen genoeg te kunnen laten trainen. Met name korfbalvereniging DOS'46 heeft hard meer ruimte nodig voor de jeugdteams.De korfbalvereniging richtte de Stichting Airdome Nijeveen op om een opblaasbare sporthal te kunnen plaatsen en daarmee het ruimteprobleem op te lossen. De stichting wilde graag een garantie van de gemeente, om mensen die leningen willen verstrekken meer zekerheid te bieden. "Mocht het dan fout gaan, dan krijg je gewoon je geld terug van de gemeente", vertelt Hidde van der Wal van de stichting.De gemeente wil er echter niet aan meewerken, tot teleurstelling van Van der Wal. "Die hal is twee en een halve ton waard. We hadden de gemeente aangeboden om de hal ook te kunnen exploiteren, maar dat wilden ze niet. Waarom ze dat niet willen, wordt ons later per brief uitgelegd."Ondanks dat er geen garantie wordt verstrekt, gaat de stichting door met het realiseren van de blaashal. Van der Wal: "De sportverenigingen hebben het gewoon nodig. Nu moeten de kinderen soms naar Meppel toe om te sporten. Als ouder zou ik mijn kinderen niet in het donker op de fiets naar Meppel laten gaan. Dan moet je ze al brengen, maar dat lukt ook niet iedereen."Airdome Nijeveen gaat op zoek naar alternatieve manieren om de blaashal te kunnen bekostigen.