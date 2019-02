Nog geen concrete plannen voor camping Parc Sandur

Dat antwoordt wethouder René van der Weide op vragen vanuit de gemeenteraad.In de wijk is onrust ontstaan nadat de eigenaar van het particuliere natuurgebied bij de Toermalijndreef daar begonnen is met snoeien en bomenkap. Twee weken geleden kwamen bewoners in actie toen er begonnen is met de werkzaamheden op het terrein.Volgens het bestemmingsplan is het mogelijk om een camping op het terrein te beginnen. Inwoners zien dat niet zitten en willen het natuurgebiedje graag behouden.De snoeiwerkzaamheden hebben ook de gemeente Emmen verrast, zegt Van der Weide: "Wij waren ook wel enigszins verrast, op de wijze waarop is gecommuniceerd of beter gezegd: niet is gecommuniceerd."Toch is de bomenkap op het terrein niet illegaal, aangezien het terrein in particuliere handen. "Dat betekent ook dat de eigenaar vrijheden heeft. Maar gezien de gevoeligheid en reacties die dit oproept, zullen we nadere afspraken moeten maken over de communicatie en met elkaar in gesprek moeten over de toekomst van het perceel."Na overleg met de eigenaar is vorige week afgesproken dat een deel van de bomen op het terrein blijft staan. En een strook van 23,5 meter langs de achterkant van de woningen wordt maar voor een deel gerooid, zodat er een overgangsstrook ontstaat.Mocht een initiatiefnemer zich melden bij de gemeente Emmen, dan volgen er weer gesprekken met zowel de gemeente, de eigenaar en de bewoners van Parc Sandur.