Zoë (8) uit Hoogeveen leeft voor een dag in de droomwereld van een prinses om ziekte te vergeten

Als je leven bijna dagelijks in het teken staat van ziek zijn. Dan is het natuurlijk heel fijn om al je zorgen af en toe even te kunnen vergeten. Vandaag stapte de 8-jarige Zoë Baas uit Hoogeveen in een droomwereld en was ze voor een dag prinses.

"Ik mag dansen, zingen, en in een koets. En ook nog patatjes eten", straalt het 8-jarige meisje in haar blauwe prinsessenjurk.

Prinsessendag

De speciale dag voor Zoë is georganiseerd door Stichting Make-A-Wish. De bedoeling is om door het in vervulling te laten gaan van wensen van zieke kinderen, ze even vergeten dat ze ziek zijn. "Ja, dit is natuurlijk de mooiste baan van Nederland, om wensenvervuller te zijn", lacht Charlotte Kappelle van Make-A-Wish.

Natuurlijk, het draait vooral om de bijzondere dag zelf. Maar volgens Kappelle begint de beleving al in de voorbereiding naar de dag toe. "Wij noemen dat een wish journey. Het begint op het moment dat het kind wordt aangemeld en onze wenshaler langskomt om de wens te bespreken. Dat traject kan al drie tot vier maanden duren. En dan heeft het kind dus al iets om naar uit te kijken", aldus Kappelle.

Stralen

Zoë was meteen duidelijk met haar wens. Ze wilde voor een dag leven als een prinses. "Vanmorgen zijn we eerst al naar de kapper geweest", vertelt Celina Baas over het volle programma van haar dochter. "Daar werd natuurlijk haar haar gedaan, maar ook de make up. Daarna zijn we met taart naar huis gestuurd om nog even te chillen. Daarna kwam de limousine en zijn we met politie-escorte naar dit landgoed gereden."