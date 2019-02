Pesse krijgt tweede zonnepark

Het tweede park heet officieel Zonnepark Hendrik Reindersweg. Twee landbouwers uit Pesse willen dat park op hun land bouwen samen met projectontwikkelaar GroenLeven.Op het park kwam vorige maand veel kritiek van de eigenaar van het aangrenzende landgoed Zwarte Water. Het zonnepark zou de natuurwaarde van zijn terrein teloor laten gaan. Ook het Drents Landschap dat er natuurterrein Nolderveld beheert voelt zich onvoldoende gekend in de plannen.Maar de protesten van de twee natuurbeheerders vonden alleen steun bij de raadsleden van SGP, SP, GroenLinks, PvdA en één raadslid van de VVD. Een meerderheid in de raad vindt het natuurargument niet opwegen tegen het Hoogeveense voornemen voor 2040 energieneutraal te zijn.D66-fractievoorzitter Peter Scheffers stemt ook in met het collegevoorstel; "Het voldoet aan het afwegingskader dat we hebben, ondanks dat er meer participatie van de omgeving mogelijk was geweest."Het zonnepark bij Pesse is het laatste zonnepark dat voorlopig in de gemeente Hoogeveen gerealiseerd kan worden. Op de netwerken van RENDO en Enexis is de komende jaren geen ruimte meer over voor grote zonneparken. De gemeenteraad bepaalt over een paar weken welke voorwaarden Hoogeveen moet stellen aan nieuwe plannen voor zonneparken.