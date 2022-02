Bij de opwekking van duurzame energie is afgesproken dat burgers voor minstens de helft moeten kunnen profiteren van een project. Dit staat in het Klimaatakkoord. Wat dat profiteren precies inhoudt, is nog onduidelijkheid. Dat vertelt energie-planoloog Christian Zuidema in De Staat van Drenthe. Volgens hem moet het meer worden gezien als een signaal dat afgegeven wordt. "Is een landbouwer die grond heeft of mede-eigenaar is, lokaal genoeg? Of gaat het om de burgers en lokale bedrijven in de buurt?"