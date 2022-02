Vierhonderd wachtenden voor zonneparkprojecten

Vierhonderd klanten van Enexis in Drenthe willen investeren in zonne-energie, maar dit kan niet. Want het elektriciteitsnetwerk is bijna vol. Voor heel Nederland zijn dit er 2000. Dit vertelt Han Slootweg van Enexis in het TV Drenthe-programma De Staat van Drenthe.

"We zien een verdringingseffect. Ontwikkelaars willen projecten blijven realiseren. Dit lukte als eerste niet meer in Drenthe en Oost-Groningen en dan zie je dat ze naar andere plekken gaan en daar ontstaan dan vergelijkbare problemen," vertelt Slootweg.

Investeringen

Er is dus schaarste op het net en om te voorkomen dat het volloopt kan je alleen nog capaciteit aanvragen als je het echt gebruikt. "Hiermee willen we voorkomen dat partijen capaciteit aanvragen en dus een claim leggen, maar niets realiseren." Binnen een jaar moet de boel draaien. "Doe je dat niet dan had je er kennelijk niet zo'n behoefte aan en dan pakken wij het weer af", aldus Slootweg.

Om te voldoen aan de vraag, maar ook aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord moet Enexis investeren. In Drenthe investeert Enexis voor 2022 zo'n 150 miljoen euro. "Dat geld gaat vooral naar het uitbreiden van het elektriciteitsnet. Denk aan het bouwen van hoogspanningsstations of het uitbreiden hiervan."

Mankracht

Uitbreiding kost geld, maar hier zijn ook mensen voor nodig. "We zien ook dat we in woonwijken aan de gang moeten. Mensen leggen steeds meer zonnepanelen op het dak en er komen steeds meer elektrische auto's bij." Om aan die vraag te voldoen, heb je mankracht nodig en die is er niet.