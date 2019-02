Molen De Juffer zoekt molenaars

Voor De Juffer was 2018 een roerig jaar: stond de molen eerst al ruim een jaar stil wegens een probleem met de roeden, ingrijpender was dat eerste molenaar Fred Mijnhart overleed. Zijn missie was De Juffer in de toekomst draaiende te houden en daarom zoekt de Stichting Mulders Aa en Hunze nieuwe vrijwillig molenaars of mensen die daarvoor opgeleid willen worden.Momenteel zijn er op De Juffer drie molenaars actief, en er wordt naar gestreefd het team met een zelfde aantal molenaars al dan niet in opleiding, uit te breiden. De opleiding tot vrijwillig molenaar kan gevolgd worden in de buurt, bij een instructeur op molen Hazewind in Gieten.Van nieuwe vrijwilligers wordt wel het een en ander verwacht: bijvoorbeeld bereidheid om regelmatig op zaterdag en/of een andere vaste draaidag en tijdens bijzondere evenementen op de molen te draaien; enige talenkennis, ook streektaal of dialect is fijn, een actieve en flexibele houding en natuurlijk zelfstandigheid.Wie zo'n nieuwe hobby met meerwaarde wel iets toelijkt, kan bij Henk Wilms op Molen Hazewind in Gieten terecht om een afspraak te maken om eens vrijblijvend een dagdeel mee te draaien.