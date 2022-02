Hoogste 'coronadichtheid' afgelopen twee jaar in Hoogeveen

De meeste coronamaatregelen zijn losgelaten. Voor veel mensen voelt dat als een bevrijding na een lange tijd waarin allerlei beperkingen golden. Tegelijkertijd is het dit weekend twee jaar geleden dat de eerste coronabesmettingen plaatsvonden in Nederland. Ondertussen heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in totaal bijna 6,2 miljoen besmettingen geregistreerd in Nederland.

Per duizend inwoners raakte er zeker 350 keer iemand besmet of herbesmet met een variant van het virus, blijkt uit een analyse van ANP/LocalFocus. In Drenthe is het aantal geregistreerde besmettingen relatief het hoogst in de gemeente Hoogeveen. Per duizend inwoners testte daar 319 keer iemand positief. In Westerveld lag dit aantal het laagst: bijna 227 besmettingen per duizend inwoners.

Vooral gemeenten in de Biblebelt telden relatief veel besmettingen, blijkt uit een tussenstand van de coronacijfers die het RIVM sinds de uitbraak bijhoudt. In Noord-Nederland ligt het aantal besmettingen de afgelopen twee jaar gemiddeld lager dan elders: van de tien gemeenten met de minste besmettingen per duizend inwoners liggen er acht in Drenthe, Groningen of Friesland.

Bekijk op deze kaart het aantal besmettingen en sterfgevallen van alle gemeenten in Nederland:

Meeste Drentse besmettingen in Emmen

In onze provincie is de 'besmettingsdichtheid' in Hoogeveen dus het hoogste, over de afgelopen twee jaar gezien. Het absolute aantal besmettingen is veruit het hoogst in de gemeente Emmen, tevens de grootste gemeente. Daar zijn de afgelopen twee jaar ruim 32.000 inwoners positief getest op het coronavirus. In Assen en Hoogeveen waren het er bijna 18.000 en in Meppel en Coevorden ruim 10.000. In de andere Drentse gemeente lag het aantal besmettingen onder de 10.000. Westerveld telt met ruim 4.500 besmettingen het laagste aantal van de provincie.

Het werkelijke besmettingen ligt naar verwachting hoger dan uit de cijfers is op te maken. Dat komt omdat iedereen met coronaklachten zich pas vanaf 1 juli 2020, na de eerste coronagolf, kon laten testen bij de GGD. Daarvoor was testen alleen vanzelfsprekend als mensen met coronaverschijnselen in het ziekenhuis werden opgenomen.

Sterfgevallen in Drenthe

Het aantal sterfgevallen dat het RIVM heeft geregistreerd in heel Nederland bedraagt ruim 21.000. In Drenthe ligt het aantal sterfgevallen het hoogst in de gemeente Emmen: daar zijn 96 mensen overleden aan de gevolgen van corona. In Hoogeveen waren het er 48. In de andere gemeenten ligt het sterftecijfer lager.