Financiën gemeente Emmen opnieuw verslechterd

Vorig jaar november bleek, vlak voor de begrotingsbehandeling in november, dat de gemeente Emmen 2018 verwachtte af te sluiten met een tekort van acht miljoen.De begroting is in november wel door de raad goedgekeurd, maar de investeringen zijn er toen uitgehaald. Hierdoor is er een overschot op de begroting ontstaan.Nu blijkt dat dat overschot een stuk kleiner is geworden, door nieuwe tegenvallers. Het blijkt dat Emmen in mei minder geld krijgt uit het gemeentefonds dan verwacht.Het tekort van 2018 was vier miljoen euro meer dan het college van burgemeester en wethouders destijds had voorzien. De tegenvallers zijn veroorzaakt door een kleinere bijdrage uit het gemeentefonds. Een fors tekort bij stichting De Toegang, hogere WMO-kosten en fors minder parkeerkosten. Ook zijn er forse tekorten op op jeugdhulp."Het financieel beeld is nu aanzienlijk verslechterd", zegt wethouder Jisse Otter. Om hoeveel geld dit gaat wil Otter niet zeggen. "Maar dan hebben we het eerder over miljoenen verslechtering, dan over vijf ton."Dit betekent dat de gemeente dit jaar ingrijpend moet bezuinigen om haar financiën onder controle te houden. Op dit moment kijkt het college welke bezuinigingen het kan bewerkstelligen. Ook speelt dierenpark Wildlands een rol. Die tegenvallers komen er nog bij.Wethouder Jisse Otter verwacht dat de gemeente Emmen halverwege maart met meer duidelijkheid komt. Eind maart neemt de gemeenteraad een beslissing over de bijgestelde begroting.