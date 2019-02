Ron Jans bondscoach van Noord-Nederland

De semi-interland, waarin de beste amateurspelers uit het noorden van Nederland en Duitsland het tegen elkaar opnemen, werd tussen 1913 en 1960 28 keer gespeeld.Voor Jans is het de eerste keer dat hij zichzelf 'bondscoach' kan noemen, al zal hij maar één dag voor 'Oranje' staan. Jans: "Ik ben al een paar keer aangesproken als bondscoach en dat voelt toch wel goed hoor. Door Gibril Sankoh, die speelt bij ACV, ben ik gefeliciteerd als bondscoach van Noord-Ierland!"De selectie zal bestaan uit de beste amateurspelers uit de provincies Drenthe, Groningen en Friesland. Of Jans een hand in de selectieprocedure zal hebben, weet hij nog niet. "Ik heb er zelf wel wat ideeën over, maar volgens mij hebben anderen al voor mij gedacht en zochten ze alleen nog een bondscoach. Het moet denk ik wel in overleg met een aantal clubs, want we kunnen niet zomaar iedereen gaan scouten."Wat Jans betreft wordt er niet alleen maar rekening gehouden met de provincie waarin de voetballers actief zijn. Ze moeten wel in het Noorden spelen, maar verder wil Jans er niet te zwaar aan tillen. "Het gaat natuurlijk wel om kwaliteit. Uiteindelijk spelen we als één nationaliteit en niet als Friezen, Drenten of Groningers."Behalve de eenmalige klus als bondscoach heeft Jans nog geen concrete toekomstplannen. Wel laat hij doorschemeren niet in eenzelfde functie als hij dit seizoen bij FC Groningen had terug te keren. "In ieder geval word ik niet weer technisch manager of directeur. Ik ga ook niet merteen aan de slag als trainer bij een andere club. Of er moeten wonderen gebeuren."