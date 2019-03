Drents Museum toont nieuwe aanwinsten Matthijs Röling

In het Drents Museum is vanaf 17 maart de expositie 'In dank aanvaard: Matthijs Röling' te zien.

De tentoonstelling toont honderd schilderijen van Röling, waarvan een groot deel nog nooit te zien is geweest. Veel schilderijen komen uit een schenking uit de particuliere collectie van Cees Röling en Ad en Willy Adriaansen aan het Drents Museum.Matthijs Röling is een van de bekendste figuratieve kunstenaars van Nederland. Zijn schilderijen zitten vol symboliek en verwijzingen naar een ver verleden of een fantasiewereld.Röling schildert al jaren niet meer, hij brengt zijn tijd door in zijn huis in het Groningse Ezinge. In 1965 en 2005 waren eerder exposities van hem te zien in het Drents Museum.