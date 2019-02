Vernielingen op begraafplaats Vries

Bij zeker twee graven op de begraafplaats aan de Esakkerweg zijn vernielingen aangericht. Dat bevestigt de gemeente Tynaarlo, die beheerder is van de begraafplaats.Een van de graven waar spullen van kapot zijn gemaakt, is van de vader van Theo Bulthuis. Zijn moeder werd vandaag gebeld door de gemeente met de boodschap dat vandalen actief waren geweest bij het graf van haar man. Een stenen bloembak met bloemstuk en gipsen beeldjes van een hart en honden werden kapot gegooid."Het heeft een gigantische impact op ons, vooral mijn moeder heeft er veel last van. Gelukkig is de steen zelf niet vernield, dan hadden ze bij de urn kunnen komen. Maar waarom doet iemand zoiets?", vraagt Bulthuis zich vertwijfeld af.De moeder van Bulthuis gaat aangifte doen van vernieling, al heeft de inwoner van Vries er weinig hoop op dat de daders worden gepakt. Volgens een woordvoerder van de gemeente is er geen camerabewaking aanwezig bij de begraafplaats.Bulthuis: "We zullen de spullen denk ik zelf moeten vervangen. Het zal wel jeugd geweest zijn. Ik hoop dat ze dit verhaal te horen krijgen en zich beseffen wat ze gedaan hebben."