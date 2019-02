Borger-Odoorn zet mes in uitgaven: minder geld voor boomonderhoud

Eindelijk zou er dit jaar worden afgerekend met het achterstallige onderhoud aan bomen in Borger-Odoorn. Maar de financiële situatie van de gemeente laat dit niet toe. Het extra budget voor dit jaar wordt gehalveerd tot 65.000 euro.

Dat besloot de gemeenteraad vanavond. CDA, PvdA en GroenLinks probeerden nog om het extra geld voor boomonderhoud toch vrij te spelen door een greep in de reserves te doen, maar de partijen vormen een minderheid.Ook zet de gemeente het mes in een stimuleringsregeling voor bedrijven. Dat levert een besparing op van 55.000. Ook wordt er bezuinigd op inwonersparticipatie en er komt geen subsidiecoördinator. De raad besloot ook geen 20.000 euro uit te trekken voor de aanleg van een speeltuin in Borger.