Scauting Hoogeveen opent nieuwe deuren voor autisten

"Ik heb autisme maar weet nooit hoe ik het moet omschrijven. Het enige wat ik kan zeggen is dat het voor mij moeilijker is in de sociale omgang. En dat is het wel zo’n beetje."Het beeld dat Marco Hanenbergh (24) van zichzelf schetst, is tekenend voor de situatie van veel autisten. Ze zijn vaak hoogbegaafd en vallen juist daardoor tussen wal en schip. Scauting Hoogeveen (bewust op die manier geschreven) richt zich op de begeleiding van deze specifieke doelgroep."We zijn de afgelopen jaren ontzettend gegroeid en hebben nu zo’n 250 mensen in Drenthe die we begeleiden", vertelt Wolter Piek. Hij is samen met André Oostenveld de oprichter van Scauting."We merkten dat er voor verstandelijk gehandicapten veel voorzieningen zijn, maar voor autisten is er bijna niets”, zegt Piek. Daarom werd in 2015 Scauting Hoogeveen opgericht, waar hoogbegaafden en autisten begeleid kunnen worden bij hun dagelijkse bezigheden. De 'au' staat voor autisme. “Maar net als bij scouting met ‘ou’ richten we ons op de ontwikkeling van talenten.”Zo ook Lesley en Bas, twee jongens die allebei ongeveer twaalf uur per week aanwezig zijn bij Scauting. "In 1,5 jaar tijd hebben we een spel in elkaar gezet. Maar het was wel veel moeilijker dan we in eerste instantie dachten", zegt Lesley, terwijl hij het spel laat zien. "Per bewegend onderdeel zijn we zo’n twee maanden bezig met ontwikkelen, omdat deze allemaal een ander algoritme hebben", vertelt Bas.Lesley wist eerst eigenlijk vrij weinig van spellen ontwikkelen, maar had al wel kennis van programmeren. Dankzij de goede hulp van begeleider Berny is het de jongens gelukt om een spel te creëren. "Ik zet mijn kennis graag in om anderen te helpen, maar dit is geen programmeeropleiding. Scauting is bedoeld om talenten te ontdekken", vertelt Berny.Naast de dagbesteding begeleiden de medewerkers ook mensen thuis. "We zijn ontzettend aan het groeien. We hebben nu veertig medewerkers in de ambulante begeleiding. Zij komen bij mensen thuis en beslissen samen hoe deze mensen begeleid kunnen worden bij het huishouden, hun financiën en al dat soort zaken.’’Dat ze groeien, vindt Piek ontzettend gaaf, maar de ambitie om landelijk te gaan is er niet. "De kwaliteit van begeleiding willen we zo hoog mogelijk hebben. Ons doel is om mensen zo goed te ondersteunen bij hun minder goede punten dat ze optimaal kunnen meedraaien in de maatschappij. ‘’En of ze dan helemaal niet groter willen groeien? Piek: "We willen graag gevestigd zijn in de drie noordelijke provincies, maar alleen als we dat kunnen doen zonder kwaliteit te verliezen."