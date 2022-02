Feest zonder coronaregels, maar mét polonaise in Stiekelstad

Geen verplichte sluitingstijd, geen 1,5 meter, geen QR-codes en geen mondkapjes meer. Dat vanaf vandaag vrijwel alle coronamaatregelen zijn verdwenen, zijn voor carnavalsvereniging 't Stiekelzwien uit Barger-Compascuum letterlijk en figuurlijk een groot feest.

"We kunnen helemaal los en hoeven nergens bij na te denken. Iedereen kan komen, zelfs mensen die niet getest willen worden", zegt Manfred Bos, voorzitter van carnavalsvereniging 't Stiekelzwien over het feest in Barger-Compascuum. Of zoals het dorp tijdens carnaval genoemd wordt: Stiekelstad. Voor het feest werden niet meer dan vijfhonderd kaarten verkocht, zodat er geen controle op QR-codes nodig was bij de ingang.

Draaiboeken

De carnavalsvereniging had maar weinig tijd om het feest op poten te zetten. "Maar gelukkig hadden we nauw overleg met onze horeca. Zij hadden al een programma klaarstaan", vertelt Bos. "Wij mochten toen als vereniging qua evenementen nog helemaal niets. Na de persconferentie waarin de versoepelingen werden aangekondigd, hebben we de draaiboeken erbij gepakt en zijn we direct met de horeca gaan zitten."

Griepje

Dat het carnaval mogelijk gaat zorgen voor een golf aan besmettingen, daar is Bos niet mee bezig. "Ik ben er niet bang voor. Het zal wel meer besmettingen opleveren, maar ik denk dat deze coronavariant ons gunstig is gestemd. De geleerden onder ons zullen er wel goed over nagedacht hebben. Misschien hebben we na die tijd een griepje, maar dat is het wel waard."