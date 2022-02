Oudste vrouw van Drenthe (106) is vandaag jarig: 'Ik ben toch al 108?'

Voor de jarige jet staat een slagroomtaart met de geschreven tekst '106' klaar op tafel. Vandaag is Maria Karmelk 106 jaar oud geworden en dat wordt gevierd. Karmelk is daarmee de oudste vrouw in Drenthe.

Maria Karmelk is deze ochtend licht in verwarring. Ze dacht zelf dat ze al 108 jaar was geworden. "Ik ben nog steeds bezig om zoveel mogelijk dingen te onthouden", vertelt ze.

Maria Karmelk is geboren en getogen in Amsterdam, ze was de jongste van het gezin en had drie broers en één zus. Jarenlang werkte ze in buurthuizen, tot ze samen met een vriendin ontslag nam. Samen verhuisden ze naar Oosterhesselen en runden de plaatselijke VVV. Ook vingen ze in vakantieperiodes kinderen op, zelf heeft Maria Karmelk geen kinderen gekregen. Sinds een aantal jaren is ze woonachtig in verzorgingshuis De Etgaarde in Oosterhesselen.