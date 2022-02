Meeste coronaregels vervallen: wat mag er weer en wat hoeft niet meer?

- Het mondkapje hoeft nergens meer op, behalve in het openbaar vervoer, op vliegvelden en in vliegtuigen. Daar moet hij wel op. Ook ziekenhuizen en huisartsen stellen een mondneusmasker, zoals het mondkapje officieel wordt genoemd, nog wel verplicht;

- Het coronatoegangsbewijs is ook in de meeste gevallen niet meer nodig, alleen nog op binnenlocaties met meer dan vijfhonderd bezoekers die geen vaste zitplek hebben. Dan geldt ook de 1G-regel, oftewel iedereen - gevaccineerd of ongevaccineerd - moet zich laten testen. Een negatieve uitslag van dit 'Testen voor Toegang' kun je daarna uploaden op je telefoon: je coronatoegangsbewijs. Hierop is één uitzondering: voor doorstroomlocaties met meer dan vijfhonderd bezoekers (zoals beurzen) gelden 1G en coronapas niet;