Verhuisoperatie wijkcentrum Marsdijk fors duurder

Door hogere bouwprijzen dreigen de verbouwingskosten naar een miljoen op te lopen.Dat heeft de aanbestedingsprocedure inmiddels geleerd, zo meldde de gemeente gisteravond op een informatieavond. Want alle bouwpartijen gaan fors over de begrote acht ton heen. De gemeentelijk ambtenaar wil nog geen bedrag noemen. Maar de tijdsplanning van de verhuisoperatie komt wel onder zware druk te staan.B en W moeten nu beslissen of ze met meer geld voor de verbouwing komen. En dan moet de raad ook weer beslissen. Die ging een jaar geleden nog akkoord met 800.000 euro.En dat alles vreet extra tijd. En die tijd is er eigenlijk niet, want wijkcentrum De Dissel wordt per 1 december overgedragen aan supermarkt Lidl. Die wil dan beginnen met sloop en nieuwbouw.Het wijkcentrum moet wijken voor vernieuwing en uitbreiding van de supermarkt. De Lidl wordt twee keer zo groot.De wijkvereniging krijgt een nieuwe plek in de vroegere kinderopvang van Aska, honderd meter verderop. Het pand moet in vier maanden verbouwd worden, maar wanneer dat nu begint is onzeker. De planning ging uit van binnenkort, zodat er in de zomer verhuisd kan worden. De wijkvereniging wil dat graag, omdat dan veel vrijwilligers beschikbaar zijn. Een andere ruimte, ter overbrugging, wil ze niet omdat twee keer verhuizen 'te veel van het goede is'.Of de Marsdijkvereniging straks haar zin krijgt, is afwachten. In elk geval wil ambtenaar Johan Dreijer zijn 'stinkende best doen'. "Maar de planning staat onder zeer grote druk, door die aanbesteding."Ondertussen maken enkele buurtbewoners en basisschool De Marskramer zich zorgen over de verkeersveiligheid en het lawaai van supermarktvrachtwagens. Pal tegenover de school staat nu de Dissel, daar komt de nieuwe vleugel van de Lidl met een extra parkeerplaats met vijftig parkeervakken. Ook bevoorradingsvrachtwagens van de Lidl rijden daarlangs, voor laden en lossen.Schooldirecteur Marion Slijpen pleitte ervoor goed rekening te houden met de veiligheid van de schoolkinderen. Ook gaan scholen verderop uit de wijk lopend met kinderen langs het winkelcentrum voor gymnastiek in de sporthal. Ze vindt het nu al zo'n chaos met verkeersdrukte en parkeren bij het winkelcentrum en de school. Ook wil de school extra overleg over het bouwverkeer dat straks lange tijd langs de school komt met alle bouwactiviteiten. De gemeente zegde dat toe.Voor meer lawaai door extra bevoorrading van de grotere supermarkt, hoeft de buurt niet te vrezen. Volgens bedrijfsleider Arno Sligte van de Lidl wordt de overlast juist minder omdat de vrachtwagens straks bij het nieuwe magazijn komen via een zogeheten loadingdock. Die sluiten naadloos op de laadklep aan. Ook komen er straks mogelijk minder vrachtwagens per dag, omdat het magazijn veel groter is. Volgend jaar wil Lidl beginnen met de nieuwbouw.