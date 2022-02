De Drentse boer Kees Huizinga emigreerde in 2003 naar Oekraïne. Hij runt een boerenbedrijf in het land Het bedrijf van de Huizinga's bevindt zich in Kischenci , zo'n zeshonderd kilometer van de oostgrens van Oekraïne. Ze houden er onder meer tweeduizend koeien. Daarnaast verbouwt hij onder meer tarwe, gerst en suikerbieten.

"In mijn regio is het nu rustig", zegt hij. "Gisterochtend hebben ze 30 kilometer verderop een munitiedepot gebombardeerd met een kruisraket. Er is hier ook nog een oud militair vliegveld en het gerucht gaat dat ze dat vannacht ook gaan bombarderen. We zitten niet op een strategische plek. Ze zijn alleen maar militaire dingen aan het kapotmaken en er wordt niet gericht op mensen geschoten."

'Er wordt ook paniek gezaaid op sociale media. "Daar komt echt van alles voorbij. Het belangrijkste is dat er geen paniek komt en dat iedereen sterk blijft. Want paniek zaaien is natuurlijk ook een strategie waar Putin mee bezig is."

Roemenië

De vrouw en kinderen van Huizinga zijn naar Roemenië gevlucht. "Die staan nu op de grens en zijn daar goed opgevangen. Ze hebben vannacht nog een paar uur kunnen slapen. Maar er staat een kilometerslange rij voor de grens dus daar ben je niet makkelijk met de auto overheen, dus die laten ze staan. De bagage die ze kunnen dragen nemen ze mee. Aan de andere kant staan vrienden van ons ze op te wachten. Daar gaan ze eerst naar toe. Dan zijn ze voorlopig veilig."

De vrouw van Huizinga zou gistermiddag eigenlijk vanuit Kiev naar Nederland vliegen. Maar kreeg te horen dat haar vlucht was gecanceld. "Toen begon het eigenlijk zegt hij. Ze hebben toen een ander militair vliegveld bij Kiev gebombardeerd. Buiten hoorde ik een straaljagerachtig geluid overvliegen. Ik denk dat dat achteraf een kruisraket is geweest. En die is waarschijnlijk dertig kilometer verderop in een stadje ingeslagen. Ik heb de knal niet gehoord, maar de deur trilde wel in de sponning. En alle vogels waren stil."

Toekomst

Huizinga heeft geen idee wat hem de komend dagen te wachten staat. Hij is wel ongerust, zenuwachtig en boos. Een groot deel van zijn 400 medewerkers wordt opgeroepen voor het leger. Huizinga verwacht dat die een bewakingsbaantje krijgen, wel bewapend.

Het Westen moet volgens Huizinga vol achter Oekraïne blijven staan. "De bevolking in Europa moet in ook in opstand komen en via protestmarsen laten zien dat ze achter de Oekraïners staan. Als dit zo doorgaat verandert het hele wereldbeeld. Rusland moet volledig geïsoleerd worden."