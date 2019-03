Relatief veel Drenten hebben een rijbewijs

Ruim 88 procent van de mensen in de gemeente De Wolden van 17 jaar of ouder heeft een rijbewijs. Dat is het hoogste gemiddelde in Drenthe. Landelijk ligt dat gemiddelde lager, op 80 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Alleen de gemeente Assen duikt in Drenthe onder het landelijk gemiddelde. Daar heeft 79,1 procent van de mensen die mogen rijden een rijbewijs. Alle andere gemeenten liggen vrij dicht bij elkaar. Zo zit Emmen op 81,3 procent en Midden-Drenthe op 86 procent.In totaal hebben 337.381 Drenten een autorijbewijs. Vorig jaar waren dat er nog 334.567 mensen. Dat is een stijging van zo'n 0,8 procent. Landelijk was die stijging 1 procent. Het rijbewijzenbezit is bij ouderen in Drenthe toegenomen, bij jongeren bleef dat aantal ongeveer gelijk. Zo zijn er vergeleken met vorig jaar bijna 1.500 meer 75+-ers met een rijbewijs.Het aantal mensen in Drenthe met een bus- en vrachtwagenrijbewijs daalde licht. Wel zijn er iets meer mensen met een brommer- of motorrijbewijs.