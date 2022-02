Flintfest op punt van losbarsten: 'Maar ik ga geen bier drinken'

"Het leven is als een frikandel. Je maakt hem zelf speciaal!" De ene carnavalskraker na de andere knalt uit de speakers. Op de dansvloer in de feesttent nabij het stadion van FC Emmen wordt er alleen niet gefeest, maar druk gewerkt.

Vanmiddag werd de laatste hand gelegd aan de voorbereidingen voor Flintfest, het carnavalsfeest in Barger-Oosterveld. De organisatie verwacht een opkomst van maar liefst 8.000 mensen, verspreid over het hele weekend.

De muziek wordt enigszins overstemd door een luide ratel waarmee het hekwerk in elkaar wordt gezet. In de tent schiet een hoogwerker luid piepend de hoogte in. Een enorme dobbelsteen, het symbool van carnavalsvereniging De Zeskante Steen, neemt zijn plaats in tussen de kleurrijke ballons in de nok van de tent. Door de windvlagen dansen ze zachtjes op en neer, alsof ze alvast het goede voorbeeld willen geven.

Sinas met Beerenburg

Mark Siekman, secretaris van de carnavalsvereniging, kijkt met pretoogjes om zich heen. Tot een week geleden zat Barger-Oosterveld in spanning. Worden de teugels voldoende gevierd zodat carnaval alsnog door kan gaan? "Ik had niet gedacht dat we hier vandaag zouden staan. Ik heb die persconferentie twee keer bekeken om zeker te zijn dat ik het goed had gehoord", lacht hij.

Op de vraag hoeveel bier Siekman gaat drinken, geeft hij een verrassend antwoord: "Nul!" Een grote lach volgt: "Ik ben meer van de mixjes. Sinas met Beerenburg is mijn favoriet." Hoeveel er daarvan in het verticale systeem worden gekieperd dit weekend? "Ik doen geen uitspraken over aantallen!"

Stijf uitverkocht

Het hele weekend gaat het dak er af, met als hoogtepunt het feest op zaterdag. De organisatie verwacht dat een opkomst van 3500 man. "Voor morgen zijn we inmiddels stijf uitverkocht. Mensen hebben na al die tijd weer zin in een feestje."