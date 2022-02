Wat is er behalve carnaval dit weekend nog meer te doen in Drenthe?

Carnaval is begonnen. Ook in Drenthe barst het dit weekend in alle hevigheid los. Ook vandaag zijn al de eerste activiteiten. Maar er is dit weekend nog veel meer te doen in Drenthe.

Om nog even in carnavalssferen te blijven kan je bijvoorbeeld op het Koopmansplein in Assen terecht. Daar kan je je heus voordoen als koning Winter. Zondag staat het plein in het centrum volledig in het thema van après-ski. Voor kinderen zijn er winterspellen en er is een winterspringkussen. Ouders kunnen ondertussen een drankje doen in de après-skihoreca.

In Paterswolde zijn ze ook volledig in de ban van de winter. Bij landgoed Vennenbroek vindt zondag een winterwonderlandwandeling plaats. De wandeling, die om 10.00 uur start, gaat over Vennenbroek en het Friesche Veen. De aandacht wordt tijdens de route gelegd op de winterse omstandigheden, winterrust van bomen en het leven van vogels.

Afscheidsconcert

Bij de winter horen natuurlijk ook de Winterspelen. Zweden eindigde in het medailleklassement van de Winterspelen een plekje boven Nederland. Bij Zael in Meppel vindt zaterdag een concert plaats van het Zweeds-Nederlandse duo De Andersons. Ja, soms is zo'n slecht bruggetje nodig.

Het optreden is het eerste van twee afscheidsoptredens in Zael. Adriaan Meij stopt namelijk met zijn cultuursalon. Voor het zover is, komen er eerst nog twee concerten. De eerste is met De Andersons, dat bestaat uit Anna Ågren en Roel Dullaart. De andere is in maart.

Kinderen

Iets verderop in Meppel is in het Drukkerijmuseum een kinderdag. Kinderen kunnen zaterdag zelf een afdruk maken op een van de persen, die meer dan 150 jaar oud zijn. Verder kunnen ze zelf hun naam zetten en afdrukken op een boekenlegger, papier scheppen en papier marmeren en er is nog veel meer voor ze te doen.