Noord-Nederland wil werk maken van waterstof

De komende twaalf jaar willen die bedrijven en overheden 2,8 miljard euro stoppen in de waterstofeconomie. "Voordat emissievrije waterstof grootschalig beschikbaar is en kan concurreren met fossiele brandstoffen, is er in de komende jaren schaalvergroting nodig." De bijdrage van 600 miljoen euro van het Rijk zou nodig zijn om de zogeheten 'onrendabele aanloop' mogelijk te maken.In het investeringsplan wordt uiteengezet hoe Noord-Nederland in 2030 waterstof grootschalig en rendabel zou kunnen produceren, gebruiken en transporteren. Zo moeten er installaties gebouwd worden voor de ontwikkeling van waterstof. Ook moet er infrastructuur worden aangelegd om dit te vervoeren en moeten er installaties heringericht worden om ze geschikt te maken voor waterstof.In Drenthe zijn er onder meer plannen voor een elektrolyse-installatie in Emmen. Die is nodig voor de productie van waterstof. Volgens de 'Investeringsagenda Waterstof Noord-Nederland' zou die in 2020 klaar moeten zijn. Dit jaar moet er al een kunststofleiding voor waterstof in Emmen ontwikkeld zijn en over twee jaar moeten de bussen tussen Emmen en Groningen op waterstof rijden. Daarnaast zijn er plannen voor waterstoftankstations op meerdere plekken in Drenthe.Partijen die aan dit plan meewerken zijn onder meer de NAM, EMMTEC, Avebe en Teijin Aramid.