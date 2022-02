Waterpeil Beilervaart en Drentsche Hoofdvaart weer normaal

Het waterpeil in de Drentsche Hoofdvaart en in de Beilervaart is weer normaal. Dat laat Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) weten. Afgelopen maandag traden de kanalen op verschillende plekken bij Beilen, Smilde en Assen buiten hun oevers als gevolg van de hevige regenval tijdens de stormen van vorig weekend. Ook op veel andere plekken gebeurde dat.

"Het waterschap blijft uiteraard alert op eventuele weersomstandigheden die van invloed zijn op de waterstanden en spant zich in om het overtollige water af te voeren", aldus Van Gerner. De gemalen in Vollenhove en Zwartsluis draaien nog wel, maar ze hoeven niet meer op volle toeren te pompen, zoals dat begin deze week het geval was. "Op het hoogtepunt pompte het gemaal in Zwartsluis per minuut de inhoud van drie olympische zwembaden uit het Meppelerdiep naar het IJsselmeer."