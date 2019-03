GGD wil 27.000 Drentse tieners inenten tegen meningokokken

Het ministerie van Volksgezondheid heeft besloten om alle jongeren tussen de 14 en 18 jaar in te enten tegen de meningokokkenbacterie type W, omdat het aantal infecties binnen deze groep sterk toeneemt.Een infectie met de bacterie kan hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging veroorzaken. De infectie kan zeer snel verlopen en leiden tot blijvende schade of zelfs overlijden.De vaccinatie in Drenthe bestaat uit twee rondes. De eerste ronde is van 4 tot 15 maart en is bestemd voor jongeren die geboren zijn in 2001 en 2002 en tussen 1 januari en 30 april 2004.De tweede ronde is in mei. Hiervoor worden jongeren die geboren zijn in 2003 en 2005 opgeroepen.De groep die is geboren tussen 1 mei 2004 en 31 december 2004 is vorig jaar al gevaccineerd. Ruim 92 procent van de jongeren gaf toen gehoor aan de oproep. Daarmee had Drenthe de hoogste vaccinatiegraad van Nederland.