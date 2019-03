Politie vindt drugs en wapens bij huiszoekingen in Hoogeveen

De politie heeft afgelopen maandag een inval gedaan in een woning in Hoogeveen. Volgens de politie werden daar meerdere soorten drugs en een vuurwapen gevonden.

Na verder onderzoek in deze zaak zijn er gisteren op meerdere adressen in Hoogeveen ook invallen gedaan. En ook hierbij werden verschillende soorten hard- en softdrugs gevonden. Daarnaast stuitte de politie op wapens en munitie.Waar de invallen precies zijn geweest, wil de politie 'in verband met het onderzoek' nog niet zeggen. Wel laat de politie weten dat het gaat om straten in de wijken De Weide, Verzetsbuurt en Wolfsbos.Het onderzoek is nog bezig. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen er zijn aangehouden. De politie sluit meer huiszoekingen niet uit.