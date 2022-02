Vaarwel mondkapje en 1,5 meter: 'Eigenlijk het einde van alle regels'

De meeste coronamaatregelen worden vandaag losgelaten. Het is niet langer verplicht om overal een mondkapje op te doen en 1,5 meter afstand te houden. Op het Koopmansplein in Assen reageert het publiek verdeeld op de versoepelingen en ook op het station in de Drentse hoofdstad is niet iedereen blij met de keuzes van het kabinet.

"Heerlijk, daar zijn we zeker blij mee", reageert een van de voorbijgangers op het Koopmansplein over de versoepelingen. Een ander ziet het nut niet echt in van het mondkapje. "Het helpt niet zo. Mensen hebben het onder aan de kin hangen, dus wat dat betreft mag het wel af." Toch wil niet iedereen het direct wegdoen. "Ik ben net uit quarantaine, vandaar dat ik hem nog wel even ophoud."

'Kan mensen weer fatsoenlijk aankijken'

In het openbaar vervoer is het dragen van een mondkapje nog wel verplicht en daar zijn de meningen in Assen over verdeeld. "Het is een stuk persoonlijker als je mensen gewoon weer fatsoenlijk aan kan kijken. Van mij mogen de mondkapjes ook afgeschaft worden in het openbaar vervoer", geeft een buschauffeur aan.

Een reiziger heeft niet veel moeite met het dragen van een mondkapje. "Ik snap eigenlijk niet waarom heel veel mensen er moeite mee hebben. Je kan het zo opzetten, niemand die er last van heeft."

'Geen toegevoegde waarde'

Over de 1,5 meter afstand zegt een bezoeker van het centrum: "Ik heb het aangehouden omdat heel veel mensen het belangrijk vinden, maar voor mezelf had het geen toegevoegde waarde."

Niet iedereen laat de coronamaatregelen als het dragen van een mondkapje en de 1,5 meter los. In het Asser Wilhelmina Ziekenhuis blijven de bestaande afspraken van kracht om (kwetsbare) patiënten zo veel mogelijk te beschermen.

Ondanks dat niet alle maatregelen definitief komen te vervallen, kijkt een mevrouw op het station positief terug op deze dag van de versoepelingen. "Eigenlijk is het het einde van alle regels. In het openbaar vervoer moet het nog wel even, maar het mag de pret niet drukken."