Veeningener ontvangt koninklijke onderscheiding van burgemeester De Groot

In dorpshuis 't Markehuus in Veeningen ontving Gerard Rijker vanavond een koninklijke onderscheiding van burgemeester Roger de Groot van gemeente De Wolden.

De 61-jarige Veeningener ontvangt het lintje vanwege zijn inzet in en buiten het dorp. Zo was hij jarenlang voorzitter van Dagelijks Bestuur Stichting Dorpshuis Veeningen, voorzitter en bestuurslid van Steunpunt Dorpshuizen Drenthe, en bestuurslid van de Brede Overleggroep Kleine Dorpen.Momenteel is Rijker projectleider van Groene Hart Veeningen en lid van werkgroep Verhalenfestival Overloos.