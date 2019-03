Wat betaal je in jouw gemeente aan woonlasten?

Wat ben je in Drentse gemeenten kwijt aan woonlasten (foto: Lex van Lieshout/ANP)

In Drenthe zijn inwoners van de gemeente Coevorden met 861,55 euro per jaar het meest kwijt aan woonlasten. Meppel kent met 608,13 euro per jaar de laagste woonlasten. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging Eigen Huis (VEH).