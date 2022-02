Rijstroken A28 tussen de Wijk en Hoogeveen dicht na ongeval

Een vrachtauto is met de rechterkant van de cabine tegen een oplegger van een vrachtwagen die ervoor reed aangereden. Daarbij zijn geen gewonden gevallen.

Door het ongeval zijn twee rijstroken tussen De Wijk en Hoogeveen, in de richting naar Hoogeveen, dicht. Omrijden kan via Heerenveen, over de A32 en de A7. ANWB meldt rond half drie een vertraging van meer dan drie kwartier.